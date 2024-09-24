О’Мэлли вызвал Хейни на бой по правилам ММА: «Ставлю миллион долларов, что выиграю у него»
Шон О’Мэлли заявил, что хочет драться с Дэвином Хейни по правилам ММА.
«Боксеры − чертовы ссыкуны, ребят. Дэвин Хейни − сука. Если он хочет нести всякое дерьмо и не против подраться, то я ставлю миллион долларов, что выиграю у него.
Никаких временных рамок и мы можем драться. Правила ММА, обычный бой. Или мы можем драться без правил», − сказал боец легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли.
О’Мэлли дал совет Мерабу: «Если в UFC хотят, чтобы ты дрался с Умаром, то бейся с ним»
О’Мэлли заявил, что выиграл бой у Мераба: «Я забрал три раунда. Летом защищаю титул против Умара»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Шона О’Мэлли
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