О’Мэлли вызвал Хейни на бой по правилам ММА: «Ставлю миллион долларов, что выиграю у него»

Шон О’Мэлли заявил, что хочет драться с Дэвином Хейни по правилам ММА.

«Боксеры − чертовы ссыкуны, ребят. Дэвин Хейни − сука. Если он хочет нести всякое дерьмо и не против подраться, то я ставлю миллион долларов, что выиграю у него.

Никаких временных рамок и мы можем драться. Правила ММА, обычный бой. Или мы можем драться без правил», − сказал боец легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли .

О’Мэлли дал совет Мерабу: «Если в UFC хотят, чтобы ты дрался с Умаром, то бейся с ним»

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