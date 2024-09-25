Петр Ян: «Соперник, дата и место зафиксированы»
Петр Ян узнал своего следующего соперника в UFC.
«Соперник, дата и место зафиксированы», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Петр Ян.
Петр Ян готовится к следующему поединку в горах
Петр Ян: «Никогда не считал О’Мэлли настоящим чемпионом. Ему подарили победу надо мной в Абу-Даби. Скоро увидимся»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Петра Яна
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