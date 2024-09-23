Петр Ян готовится к следующему поединку в горах
Петр Ян начал подготовку к следующему бою.
«Петр начал подготовку к следующему бою. Начальный этап пройдет в горах», – уточнили в команде экс-чемпиона UFC Яна.
Напомним, в марте Ян победил единогласным решением судей Суна Ядуна на UFC 299.
Петр Ян: «Никогда не считал О’Мэлли настоящим чемпионом. Ему подарили победу надо мной в Абу-Даби. Скоро увидимся»
Петр Ян объяснил повышенную травматичность: «Были моменты, когда я после боя три-четыре месяца ничего не делал»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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