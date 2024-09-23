Петр Ян готовится к следующему поединку в горах

Петр Ян начал подготовку к следующему бою.

«Петр начал подготовку к следующему бою. Начальный этап пройдет в горах», – уточнили в команде экс-чемпиона UFC Яна .

Напомним, в марте Ян победил единогласным решением судей Суна Ядуна на UFC 299.

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