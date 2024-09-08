Стерлинг – о язвительных комментариях про Яна: «Я угораю. Петр точно нравится мне больше, чем Евлоев»

Алджамейн Стерлинг признался, что не всерьез троллит Петра Яна

«Да я угораю. Ян мне нравится – когда нам не нужно друг с другом драться. Он точно нравится мне больше Мовсара Евлоева », – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг .

Стерлинг заявил, что дрался с читерами. Евлоев ему ответил: «Не бойся, я сделаю все быстро»

Алджамейн Стерлинг: «Я получу титульный шанс, если финиширую Евлоева в первом раунде. Уверен в этом»