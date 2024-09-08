Евлоев – о словах Стерлинга про Яна: «Ты украл его титул притворствами»

Мовсар Евлоев напомнил Алджамейну Стерлингу о «краже» титула у Яна

«Ты украл его титул притворствами...» – написал в соцсетях боец UFC Мовсар Евлоев , оставив хештеги #oscar и #actor.

Напомним, Петр Ян проиграл пояс чемпиона легчайшего веса, получив дисквалификацию в бою с Алджамейном Стерлингом на UFC 259 из-за запрещенного удара коленом в голову.

Стерлинг – о язвительных комментариях про Яна: «Я угораю. Петр точно нравится мне больше, чем Евлоев»

Евлоев – Стерлингу: «На моей родине такие ложные обвинения не сойдут тебе с рук. Но я буду бизнесменом – накажу тебя и получу за это деньги»