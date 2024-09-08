Евлоев – о словах Стерлинга про Яна: «Ты украл его титул притворствами»
Мовсар Евлоев напомнил Алджамейну Стерлингу о «краже» титула у Яна
«Ты украл его титул притворствами...» – написал в соцсетях боец UFC Мовсар Евлоев, оставив хештеги #oscar и #actor.
Напомним, Петр Ян проиграл пояс чемпиона легчайшего веса, получив дисквалификацию в бою с Алджамейном Стерлингом на UFC 259 из-за запрещенного удара коленом в голову.
Стерлинг – о язвительных комментариях про Яна: «Я угораю. Петр точно нравится мне больше, чем Евлоев»
Евлоев – Стерлингу: «На моей родине такие ложные обвинения не сойдут тебе с рук. Но я буду бизнесменом – накажу тебя и получу за это деньги»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Мовсара Евлоева
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости