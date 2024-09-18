О’Мэлли ляжет на операцию на бедре: «Я порвал вертлужную губу»

Шон О’Мэлли вылетит на несколько месяцев после операции на бедре.

«Мне предстоит операция 3 октября. Я порвал вертлужную губу в бедре. Это единственная причина, почему буду отсутствовать так долго.

После этой операции должно пройти всего два месяца, потом еще пара − на восстановление. Так что год − это слишком много. Возможно, речь о шести-восьми месяцах», − сказал боец легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли .

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