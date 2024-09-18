О’Мэлли ляжет на операцию на бедре: «Я порвал вертлужную губу»
Шон О’Мэлли вылетит на несколько месяцев после операции на бедре.
«Мне предстоит операция 3 октября. Я порвал вертлужную губу в бедре. Это единственная причина, почему буду отсутствовать так долго.
После этой операции должно пройти всего два месяца, потом еще пара − на восстановление. Так что год − это слишком много. Возможно, речь о шести-восьми месяцах», − сказал боец легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли.
Шон О’Мэлли: «Вероятно, не буду драться 9-10 месяцев. Может быть, даже год»
Шон О’Мэлли: «Урон в бою с Мерабом? Я больше пострадал, избивая задницу Веры»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: стрим Эйдина Росса
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