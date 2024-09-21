Диллашоу хочет увидеть бой О’Мэлли и Сэндхагена: «Кори бы разобрал его»

Ти Джей Диллашоу предложил Шону О’Мэлли бой с Кори Сэндхагеном.

«Думаю, что Кори бы разобрал Шона на части. Когда О’Мэлли искали соперника по титульнику, я думал, что Сэндхаген − отличный вариант.

Думаю, что Кори просто умеет лучше делать то, что умеет О’Мэлли, если быть честным», − сказал бывший боец UFC Ти Джей Диллашоу .

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