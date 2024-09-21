Диллашоу хочет увидеть бой О’Мэлли и Сэндхагена: «Кори бы разобрал его»
Ти Джей Диллашоу предложил Шону О’Мэлли бой с Кори Сэндхагеном.
«Думаю, что Кори бы разобрал Шона на части. Когда О’Мэлли искали соперника по титульнику, я думал, что Сэндхаген − отличный вариант.
Думаю, что Кори просто умеет лучше делать то, что умеет О’Мэлли, если быть честным», − сказал бывший боец UFC Ти Джей Диллашоу.
Тренер О’Мэлли: «Умар доставит серьезные проблемы Мерабу»
Двалишвили – О’Мэлли: «Сынок, я позабочусь об Умаре. Ты больше не чемпион»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: подкаст Рампэйджа Джексона
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости