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Диллашоу хочет увидеть бой О’Мэлли и Сэндхагена: «Кори бы разобрал его»

Ти Джей Диллашоу предложил Шону О’Мэлли бой с Кори Сэндхагеном.

«Думаю, что Кори бы разобрал Шона на части. Когда О’Мэлли искали соперника по титульнику, я думал, что Сэндхаген − отличный вариант.

Думаю, что Кори просто умеет лучше делать то, что умеет О’Мэлли, если быть честным», − сказал бывший боец UFC Ти Джей Диллашоу.

Тренер О’Мэлли: «Умар доставит серьезные проблемы Мерабу»

Двалишвили – О’Мэлли: «Сынок, я позабочусь об Умаре. Ты больше не чемпион»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: подкаст Рампэйджа Джексона
легчайший вес
logoUFC
logoMMA
logoТи Джей Диллашоу
logoШон О'Мэлли
logoКори Сэндхаген
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