О’Мэлли заявил, что выиграл бой у Мераба: «Я забрал три раунда. Летом защищаю титул против Умара»
Шон О’Мэлли заявил, что считает себя непобежденным чемпионом UFC.
«Первый раунд − я победил на 100%. Если учитывать ущерб, то это мой раунд. Второй раунд, очевидно, проиграл. Получил немного ущерба.
Третий раунд был ближе, чем первый, на мой взгляд. Но все еще я победил. 2-1 в мою пользу перед четвертым раундом. Его, очевидно, забрал Мераб. 2-2 перед последним.
Пятый раунд за мной. Я чемпион. Бог милостив. Первый, третий и пятый раунды за мной. В июне или июле буду защищать титул против Умара в Вегасе.
Пожалуйста, ESPN и UFC, пересмотрите результат. And still!!! Непобежденный!» − написал в соцсетях боец легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Шона О’Мэлли
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