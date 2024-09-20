Дана Уайт хочет зайти в бокс: «Я в деле»

Дана Уайт планирует зайти в бокс.

«Скоро будет сделано несколько важных объявлений. Я никогда не говорю того, чего не делаю.

Мы уже давно обсуждаем бокс, но вы никогда не слышали, чтобы я взял на себя обязательства и сказал: «Я в деле». Я в деле», – сказал президент UFC Дана Уайт .

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