Уайт − о словах Пола, что тому запрещено приходить на турниры UFC: «Мы никого не банили, Джейк может приходить»
Дана Уайт опроверг слова Джейка Пола, что тому запретили посещать турниры UFC.
Напомним, что ранее боксер и блогер Джейк Пол заявил, что Дана Уайт лично запретил тому появляться на турнирах UFC, из-за чего ему пришлось загримироваться, чтобы попасть на UFC 306.
«Пол сказал, что мы его забанили? Оскар Де Ла Хойя был на UFC 306. Мы никого не банили, Джейк может посещать турниры UFC», − сказал президент UFC Дана Уайт.
Джейк Пол – о первом сопернике в MMA: «Хотел бы Нейта Диаза, Вудли или Масвидаля. Нужен тот, кого я могу победить. С Хабибом драться не буду»
Роган − о бое Тайсона и Пола: «Даже 58-летний Майк может отправить твою голову в другое измерение»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости