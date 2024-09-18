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Уайт − о словах Пола, что тому запрещено приходить на турниры UFC: «Мы никого не банили, Джейк может приходить»

Дана Уайт опроверг слова Джейка Пола, что тому запретили посещать турниры UFC.

Напомним, что ранее боксер и блогер Джейк Пол заявил, что Дана Уайт лично запретил тому появляться на турнирах UFC, из-за чего ему пришлось загримироваться, чтобы попасть на UFC 306.

«Пол сказал, что мы его забанили? Оскар Де Ла Хойя был на UFC 306. Мы никого не банили, Джейк может посещать турниры UFC», − сказал президент UFC Дана Уайт.

Джейк Пол – о первом сопернике в MMA: «Хотел бы Нейта Диаза, Вудли или Масвидаля. Нужен тот, кого я могу победить. С Хабибом драться не буду»

Роган − о бое Тайсона и Пола: «Даже 58-летний Майк может отправить твою голову в другое измерение»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC
logoОскар Де Ла Хойя
logoUFC
logoДана Уайт
logoMMA
logoбокс
logoДжейк Пол
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