Майк Тайсон: «Сейчас мне трудно ходить, но через два месяца я буду в идеальной форме»
Майк Тайсон заявил, что поединок с Джейком Полом нужен ему не ради денег.
«Я хочу пойти туда и подвергнуть себя риску. Иногда мне хочется вспомнить, кто я на самом деле. Хочу увидеть, из чего я сделан.
Этот бой не сильно изменит мою жизнь с финансовой точки зрения.
Бои выигрываются в спортзалах. Сейчас мне трудно ходить, но через два месяца я буду в идеальной форме», – заявил бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон.
Напомним, Тайсон подерется с Джейком Полом 15 ноября в Далласе (США).
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: USA Today
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