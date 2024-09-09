Уайт – о намерении Де Ла Хойи посетить UFC 306 вместо боя Канело: «Не знаю, откуда он возьмет билет, но определенно не от меня»

Дана Уайт не приглашал Оскара Де Ла Хойю на турнир UFC 306

«Я не знаю, откуда он возьмет билет, но определенно не от меня. Но да, я слышал об этом.

Он несет всякую чушь про Канело . Я говорил миллион раз, что уважаю Альвареса. Мне нравится Канело. Я встречался с ним, он хороший парень», – заявил президент UFC Дана Уайт .

Напомним, что помимо UFC 306, в ночь на 15 сентября пройдет вечер бокса, который возглавит поединок Сауля Альвареса и Эдгара Берланги . Оба мероприятия пройдут в Лас-Вегасе.

Уайт – о UFC 306: «Я буду знать каждую деталь турнира. Единственная проблема – не уверен, что это сработает»

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