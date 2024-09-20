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Двалишвили – О’Мэлли: «Сынок, я позабочусь об Умаре. Ты больше не чемпион»

Мераб Двалишвили обратился к Шону О’Мэлли.

«Послушай, сынок, не беспокойся об Умаре Нурмагомедове. Я позабочусь о нем. Ты больше не чемпион», – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили.

Двалишвили опубликовал шуточный ролик, в котором попал в аварию – за рулем игрушечной машины находилась кукла Шона О’Мэлли. Мераб забрал у него мини-версию чемпионского пояса.

На UFC 306 Двалишвили единогласным решением судей победил О’Мэлли и завоевал пояс.

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: инстаграм Мераба Двалишвили
logoUFC
logoMMA
logoШон О'Мэлли
logoМераб Двалишвили
logoУмар Нурмагомедов
UFC 306
logoО’Мэлли - Двалишвили
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