Двалишвили – О’Мэлли: «Сынок, я позабочусь об Умаре. Ты больше не чемпион»

Мераб Двалишвили обратился к Шону О’Мэлли.

«Послушай, сынок, не беспокойся об Умаре Нурмагомедове . Я позабочусь о нем. Ты больше не чемпион», – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили .

Двалишвили опубликовал шуточный ролик, в котором попал в аварию – за рулем игрушечной машины находилась кукла Шона О’Мэлли. Мераб забрал у него мини-версию чемпионского пояса.

На UFC 306 Двалишвили единогласным решением судей победил О’Мэлли и завоевал пояс.