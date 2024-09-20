Двалишвили – О’Мэлли: «Сынок, я позабочусь об Умаре. Ты больше не чемпион»
Мераб Двалишвили обратился к Шону О’Мэлли.
«Послушай, сынок, не беспокойся об Умаре Нурмагомедове. Я позабочусь о нем. Ты больше не чемпион», – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили.
Двалишвили опубликовал шуточный ролик, в котором попал в аварию – за рулем игрушечной машины находилась кукла Шона О’Мэлли. Мераб забрал у него мини-версию чемпионского пояса.
На UFC 306 Двалишвили единогласным решением судей победил О’Мэлли и завоевал пояс.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: инстаграм Мераба Двалишвили
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости