Обновление рейтингов UFC: Двалишвили дебютировал в P4P, О’Мэлли потерял семь позиций, Шевченко стала лучшей среди женщин
Мераб Двалишвили попал в рейтинг P4P UFC после победы над Шоном О’Мэлли.
По итогам турнира UFC 306 были обновлены рейтинги промоушена. Мераб Двалишвили дебютировал в рейтинге P4P, заняв седьмое место.
Шон О’Мэлли потерял семь позиций и опустился на 13-ю строчку.
Дрикус дю Плесси, Шон Стрикленд и Чарльз Оливейра потеряли по одному месту, а Белал Мухаммад поднялся на пятую строчку.
Отдельно отметим, что Диего Лопес попал в топ-3 рейтинга полулегкого веса, поднявшись сразу на 10 позиций.
Рейтинг P4P среди женщин возглавила Валентина Шевченко.
UFC 306: Двалишвили победил О’Мэлли, Грассо проиграла Шевченко и другие бои
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: UFC
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости