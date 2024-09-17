Обновление рейтингов UFC: Двалишвили дебютировал в P4P, О’Мэлли потерял семь позиций, Шевченко стала лучшей среди женщин

Мераб Двалишвили попал в рейтинг P4P UFC после победы над Шоном О’Мэлли.

По итогам турнира UFC 306 были обновлены рейтинги промоушена. Мераб Двалишвили дебютировал в рейтинге P4P, заняв седьмое место.

Шон О’Мэлли потерял семь позиций и опустился на 13-ю строчку.

Дрикус дю Плесси , Шон Стрикленд и Чарльз Оливейра потеряли по одному месту, а Белал Мухаммад поднялся на пятую строчку.

Отдельно отметим, что Диего Лопес попал в топ-3 рейтинга полулегкого веса, поднявшись сразу на 10 позиций.

Рейтинг P4P среди женщин возглавила Валентина Шевченко .

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