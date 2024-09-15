Шевченко вернула пояс UFC! Победила в доминирующем стиле и обратилась к фанатам на четырех языках
Закрыла трилогию с Грассо.
Валентина Шевченко – снова королева наилегчайшего веса UFC. На турнире в Лас-Вегасе она уверенно победила Алексу Грассо, реабилитировавшись за поражение и ничью в первых двух боях.
Как Шевченко в 36 лет вернулась на вершину?
«Этот парень должен оказаться под следствием!» Возможно, трилогии бы не было, если бы не судейский скандал
Валентина Шевченко долго оставалась доминирующей чемпионкой: после поражения от Аманды Нуньес в легчайшем весе она вернулась в наилегчайший дивизион, с 2018 года не проигрывала пять лет и семь раз защитила пояс. Все изменилось, когда Шевченко допустила глупейшую ошибку против более молодой Алексы Грассо, шедшей на серии из четырех побед.
Шевченко вела бой на судейских карточках, но в четвертом раунде попыталась пробить ногой с разворота – в итоге отдала спину и проиграла удушающим. «Увы, такое бывает в смешанных единоборствах. Ты выигрываешь бой, забираешь раунд за раундом, а потом одна глупая ошибка приводит к поражению. Я точно знаю, что сильнее, чем она», – объясняла Шевченко.
Второй бой получился равным (и у судей, и у независимых экспертов), но не менее эпичным. Главный момент споров – решение судьи Майкла Белла отдать Грассо пятый раунд со счетом 10-8. Итогом стала ничья, благодаря которой чемпионка сохранила титул.
После реванша и судейского решения Белла Дана Уайт злился и объявил, что нас ждет трилогия: «Когда я узнал, что один из судей отдал Грассо пятый раунд со счетом 10-8, то подумал: «Этот парень должен оказаться под следствием!» Это самая безумная вещь, которую я когда-либо видел».
«Почему вообще состоится третий бой? Лишь из-за ошибки судьи во втором поединке, – негодовала Шевченко. – Все это видели и все это знают. Я выиграла бой. Я сделала достаточно, чтобы победить, взяв три раунда из пяти. Это единственная причина, по которой мы говорим о трилогии с Грассо. Вся моя стратегия во втором бою сработала».
После второго боя Шевченко и Грассо встретились снова, но не в клетке – стали тренерами в новом сезоне The Ultimate Fighter (в двух финальных боях три бойца представляли команду Грассо). Новая глава противостояния – третий бой в соглавном событии UFC 306 и большой шанс для 36-летней Шевченко вернуть пояс.
Шевченко разнесла Грассо в стойке и партере – судьи отдали все раунды. После боя она поблагодарила фанатов на четырех языках
В первых двух поединках Грассо шла вперед, а Шевченко ее встречала, из-за чего периодически попадалась на серии ударов руками. В третьем поединке Шевченко изменила тактику: действовала аккуратнее и больше сосредоточилась на борьбе, которая работала в прошлых боях.
Но вряд ли Шевченко представляла, насколько эффективными будут ее проходы в две ноги. 8 удачных попыток из 12 – эффективность на уровне Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева. Шевченко встречала тейкдауном любую попытку слишком агрессивного сближения Грассо. Казалось, этот алгоритм отработан до полного автоматизма – точность тайминга и скорость проходов впечатляла.
Сразу после проходов Шевченко стабильно навязывала контроль в партере. Грассо старалась задержать соперницу в гарде и набрасывала попытки болевых и удушающих – несколько сабмишенов выглядели опасными, но Шевченко выбралась из каждого и вышла на более доминирующие позиции. Несколько раз она сама подбиралась к попыткам приемов, но практически всегда это случалось в конце раундов – времени их завершить просто не оставалось.
При этом Шевченко не только провела мастер-класс по борьбе и работе в партере, но и полностью отключила бокс Грассо. Статистика подтверждает: 45 на 18 по акцентированным ударам, еще больший разгром по точности – 56% на 18%. Шевченко превзошла соперницу абсолютно по всем показателям и доказала, что сейчас она сильнейшая в наилегчайшем весе.
Не менее впечатляющий перформанс случился после окончания поединка на интервью с Джо Роганом. Шевченко поблагодарила фанатов сразу на четырех языках: английском, испанском, русском и тайском.
«Хочу сказать спасибо всем моим болельщикам, всем, кто меня поддерживает, моему родному солнечному Кыргызстану. Я вас всех люблю, обнимаю и надеюсь, что очень скоро увидимся!»
Шевченко – все? Бой с Грассо решит финал карьеры
Фото: Gettyimages/Christian Petersen
Но теперь ложка дёгтя: хотелось бы чтобы женских боёв не было в главном карде. Очень скучно. И всегда доходят до судейского решения. Смотреть 25-минутный бой, в котором 20 минут Шевченко лежит на Грассо и почти не наносит никакого урона удовольствие сомнительное. Впрочем, тут виновата не одна Шевченко, а Алекса Грассо. Она уже в третий раз дерётся с одной и той же соперницей и ничего кроме упорного характера противопоставить не может.