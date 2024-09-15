Шевченко вернула пояс UFC! Победила в доминирующем стиле и обратилась к фанатам на четырех языках

Закрыла трилогию с Грассо.

Валентина Шевченко – снова королева наилегчайшего веса UFC. На турнире в Лас-Вегасе она уверенно победила Алексу Грассо , реабилитировавшись за поражение и ничью в первых двух боях.

Как Шевченко в 36 лет вернулась на вершину?

«Этот парень должен оказаться под следствием!» Возможно, трилогии бы не было, если бы не судейский скандал

Валентина Шевченко долго оставалась доминирующей чемпионкой: после поражения от Аманды Нуньес в легчайшем весе она вернулась в наилегчайший дивизион, с 2018 года не проигрывала пять лет и семь раз защитила пояс. Все изменилось, когда Шевченко допустила глупейшую ошибку против более молодой Алексы Грассо, шедшей на серии из четырех побед.

Шевченко вела бой на судейских карточках, но в четвертом раунде попыталась пробить ногой с разворота – в итоге отдала спину и проиграла удушающим. «Увы, такое бывает в смешанных единоборствах. Ты выигрываешь бой, забираешь раунд за раундом, а потом одна глупая ошибка приводит к поражению. Я точно знаю, что сильнее, чем она», – объясняла Шевченко.

Второй бой получился равным (и у судей, и у независимых экспертов), но не менее эпичным. Главный момент споров – решение судьи Майкла Белла отдать Грассо пятый раунд со счетом 10-8. Итогом стала ничья, благодаря которой чемпионка сохранила титул.

После реванша и судейского решения Белла Дана Уайт злился и объявил, что нас ждет трилогия: «Когда я узнал, что один из судей отдал Грассо пятый раунд со счетом 10-8, то подумал: «Этот парень должен оказаться под следствием!» Это самая безумная вещь, которую я когда-либо видел».

«Почему вообще состоится третий бой? Лишь из-за ошибки судьи во втором поединке, – негодовала Шевченко. – Все это видели и все это знают. Я выиграла бой. Я сделала достаточно, чтобы победить, взяв три раунда из пяти. Это единственная причина, по которой мы говорим о трилогии с Грассо. Вся моя стратегия во втором бою сработала».

После второго боя Шевченко и Грассо встретились снова, но не в клетке – стали тренерами в новом сезоне The Ultimate Fighter (в двух финальных боях три бойца представляли команду Грассо). Новая глава противостояния – третий бой в соглавном событии UFC 306 и большой шанс для 36-летней Шевченко вернуть пояс.

Шевченко разнесла Грассо в стойке и партере – судьи отдали все раунды. После боя она поблагодарила фанатов на четырех языках

В первых двух поединках Грассо шла вперед, а Шевченко ее встречала, из-за чего периодически попадалась на серии ударов руками. В третьем поединке Шевченко изменила тактику: действовала аккуратнее и больше сосредоточилась на борьбе, которая работала в прошлых боях.

Но вряд ли Шевченко представляла, насколько эффективными будут ее проходы в две ноги. 8 удачных попыток из 12 – эффективность на уровне Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева. Шевченко встречала тейкдауном любую попытку слишком агрессивного сближения Грассо. Казалось, этот алгоритм отработан до полного автоматизма – точность тайминга и скорость проходов впечатляла.

Сразу после проходов Шевченко стабильно навязывала контроль в партере. Грассо старалась задержать соперницу в гарде и набрасывала попытки болевых и удушающих – несколько сабмишенов выглядели опасными, но Шевченко выбралась из каждого и вышла на более доминирующие позиции. Несколько раз она сама подбиралась к попыткам приемов, но практически всегда это случалось в конце раундов – времени их завершить просто не оставалось.

При этом Шевченко не только провела мастер-класс по борьбе и работе в партере, но и полностью отключила бокс Грассо. Статистика подтверждает: 45 на 18 по акцентированным ударам, еще больший разгром по точности – 56% на 18%. Шевченко превзошла соперницу абсолютно по всем показателям и доказала, что сейчас она сильнейшая в наилегчайшем весе.

Не менее впечатляющий перформанс случился после окончания поединка на интервью с Джо Роганом. Шевченко поблагодарила фанатов сразу на четырех языках: английском, испанском, русском и тайском.

«Хочу сказать спасибо всем моим болельщикам, всем, кто меня поддерживает, моему родному солнечному Кыргызстану. Я вас всех люблю, обнимаю и надеюсь, что очень скоро увидимся!»

Шевченко – все? Бой с Грассо решит финал карьеры

Фото: Gettyimages /Christian Petersen