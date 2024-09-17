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  • Двалишвили – о перепалке с командой О’Мэлли в начале боя: «Они меня провоцировали и отвлекали. Позор тому, насколько они неуважительны»
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Двалишвили – о перепалке с командой О’Мэлли в начале боя: «Они меня провоцировали и отвлекали. Позор тому, насколько они неуважительны»

Мераб Двалишвили рассказал о конфликте с командой Шона О’Мэлли.

«Все спрашивают, что случилось в начале боя.

Я пытался оставаться профессионалом и сосредоточиться только на поединке, не желая менять энергетику боя. Я не смотрел в глаза команде О’Мэлли. НО. Когда бой начался, я услышал, как они меня зовут, провоцируют и отвлекают.

Я крикнул им в ответ: «Прекратите это и тренируйте своего парня». Я вспомнил, что они провернули то же самое в бою с Алджамейном Стерлингом. Непрофессионально... именно так они хотят, чтобы их боец ​​победил. Позор тому, насколько они неуважительны. Ноль спортивного мастерства!» – написал в соцсетях чемпион UFC Мераб Двалишвили.

Напомним, Двалишвили победил Шона О’Мэлли в главном поединке UFC 306 и стал чемпионом промоушена в легчайшем весе.

Шон О’Мэлли: «Срочные новости передает атлетическая комиссия штата Шуга: Шон выиграл два из последних трех раундов!»

«Я 12 лет работал без выходных». Мераб отобрал пояс UFC у О’Мэлли, но не хочет драться с братом Хабиба

Опубликовал: Артем Чугунов
logoUFC
logoMMA
logoШон О'Мэлли
logoМераб Двалишвили
UFC 306
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