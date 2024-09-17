Двалишвили – о перепалке с командой О’Мэлли в начале боя: «Они меня провоцировали и отвлекали. Позор тому, насколько они неуважительны»

Мераб Двалишвили рассказал о конфликте с командой Шона О’Мэлли.

«Все спрашивают, что случилось в начале боя.

Я пытался оставаться профессионалом и сосредоточиться только на поединке, не желая менять энергетику боя. Я не смотрел в глаза команде О’Мэлли . НО. Когда бой начался, я услышал, как они меня зовут, провоцируют и отвлекают.

Я крикнул им в ответ: «Прекратите это и тренируйте своего парня». Я вспомнил, что они провернули то же самое в бою с Алджамейном Стерлингом . Непрофессионально... именно так они хотят, чтобы их боец ​​победил. Позор тому, насколько они неуважительны. Ноль спортивного мастерства!» – написал в соцсетях чемпион UFC Мераб Двалишвили .

Напомним, Двалишвили победил Шона О’Мэлли в главном поединке UFC 306 и стал чемпионом промоушена в легчайшем весе.

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