Рауль Росас: «У меня нет страха перед соперниками из топ-15. Мне нужен рейтинговый соперник, потому что я хочу титул»

Рауль Росас рассчитывает получить соперника из топ-15.

«Мне нравятся вызовы. Хочу проверить себя. Мне комфортно, когда я нахожусь в клетке. У меня нет страха перед соперниками из топ-15.

Лично я знаю, что готов. Но даже если это не так, то я найду способ. Я попросил у UFC соперника с рейтингом, потому что он приблизит меня к поясу. Сейчас нет никого конкретного. Все, что мне нужно, это имя. Я хочу титул», – заявил боец UFC Рауль Росас .

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