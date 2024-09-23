Официально: Крылов и Мурзаканов подерутся на UFC 309

В карде UFC 309 пройдет поединок российских бойцов.

Никита Крылов (30-9) подерется с Азаматом Мурзакановым (14-0) на UFC 309, который состоится 17 ноября в Нью-Йорке.

Крылов в марте прошлого года победил удушающим приемом Райана Спэнна .

Мурзаканов в августе нокаутировал Алонзо Менифилда.

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