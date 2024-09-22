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Волков и Ган могут подраться на UFC 310 в декабре

Поединок Волкова и Гана могут перенести на декабрь.

«Бой может быть перенесен на UFC 310», – сообщили в промоушене.

Напомним, изначально Александр Волков и Сирил Ган должны были подраться 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ), но бой не состоится из-за травмы россиянина.

UFC 310 пройдет 7 декабря в Лас-Вегасе (США).

Поединок Волков – Ган отменен. Россиянин получил травму и пропустит UFC 308

Волков − о реванше с Ганом: «Я не успел подписать контракт, а поединок уже анонсировали»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
logoUFC
logoMMA
logoАлександр Волков
Волков - Ган
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