Волков и Ган могут подраться на UFC 310 в декабре
Поединок Волкова и Гана могут перенести на декабрь.
«Бой может быть перенесен на UFC 310», – сообщили в промоушене.
Напомним, изначально Александр Волков и Сирил Ган должны были подраться 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ), но бой не состоится из-за травмы россиянина.
UFC 310 пройдет 7 декабря в Лас-Вегасе (США).
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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