Умар Нурмагомедов: «Говорить и делать – не то же самое. Все еще жду новостей о поединке»
Умар Нурмагомедов заявил, что ждет анонса своего следующего боя.
«Говорить и делать – не то же самое. Все еще жду новостей о поединке», – написал в соцсетях боец UFC Умар Нурмагомедов.
О’Мэлли заявил, что выиграл бой у Мераба: «Я забрал три раунда. Летом защищаю титул против Умара»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Умара Нурмагомедова
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