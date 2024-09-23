Умар Нурмагомедов: «Говорить и делать – не то же самое. Все еще жду новостей о поединке»

Умар Нурмагомедов заявил, что ждет анонса своего следующего боя.

«Говорить и делать – не то же самое. Все еще жду новостей о поединке», – написал в соцсетях боец UFC Умар Нурмагомедов .

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