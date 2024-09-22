Усик встретился с Макгрегором и спародировал его походку
Александр Усик спародировал походку Конора Макгрегора.
«Увидимся 12 октября на Bare Knuckle!» – сказал Конор боксеру.
«Да-да-да, он крут. Сумасшедший парень. Глянь на него», – отреагировал Усик, после чего спародировал его походку.
Фото дня: Конор, Кроуфорд, Усик, Фьюри и Гай Ричи – мегабанда на вечере бокса в Лондоне
Усик − об идее перейти в ММА: «Почему нет? Макгрегор! Эй, Гриша, погнали»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Майкла Бенсона
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости