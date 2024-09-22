Усик встретился с Макгрегором и спародировал его походку

Александр Усик спародировал походку Конора Макгрегора.

«Увидимся 12 октября на Bare Knuckle!» – сказал Конор боксеру.

«Да-да-да, он крут. Сумасшедший парень. Глянь на него», – отреагировал Усик , после чего спародировал его походку.

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