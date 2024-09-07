  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Петр Ян объяснил повышенную травматичность: «Были моменты, когда я после боя три-четыре месяца ничего не делал»
1

Петр Ян объяснил повышенную травматичность: «Были моменты, когда я после боя три-четыре месяца ничего не делал»

Петр Ян заявил, что мог не тренироваться несколько месяцев между боями

«Частые травмы? Объяснение этому есть. Есть факты, которые мы обсуждали с ребятами, тренерами. Нужно в межсезонье тренироваться, укрепляться.

А у меня были такие моменты, что проходил поединок, и потом три-четыре месяца я практически ничего не делал. Приду раз в неделю в зал, побегать-поиграть.

Потом дают поединок, начинается сразу жесткая работа два месяца, организм не готов, и через две-три недельки что-нибудь происходит.

Нужно всегда быть в обойме, тренироваться. Сейчас я тренируюсь каждый день кроме одного выходного, стараюсь хотя бы раз в день делать какую-то работу», − сказал боец легчайшего веса UFC Петр Ян.

Петр Ян − об Умаре: «Сэндхаген показал, что у него много дыр, не вижу в нем ничего особенного»

Ян − о возвращении Альдо: «Удивляет, что он делает. Жозе побеждает сильных ребят»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Ушатайка»
легчайший вес
logoUFC
logoMMA
logoПетр Ян
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Ян − о бое с Фигейредо: «Сейчас идут переговоры, ноябрь или декабрь»
1сегодня, 12:38
Петр Ян обратился к Дейвисону Фигейредо: «Где ты?»
115 сентября, 16:54
Ян – о следующем поединке: «Хочу подраться с Фигейредо на последнем турнире года»
728 августа, 16:05
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионская серия Bellator: Нурмагомедов − Шаблий, Ларкин − Чохели и другие бои
3сегодня, 18:59
UFC Vegas 97: Бернс – Брэди, Андраде против Силвы и другие бои
1сегодня, 18:55
Хабиб − об уходе Джонсона из ММА: «Один из лучших, кто это делал»
сегодня, 17:42
Тренер Махачева − о поединке с Конором: «Для Макгрегора это самый большой бой, мы это приветствуем с распростертыми объятиями»
5сегодня, 16:30
Джонсон − о завершении карьеры: «Это было эмоционально. Спасибо всем!»
1сегодня, 16:12
Петр Ян − об Умаре: «Сэндхаген показал, что у него много дыр, не вижу в нем ничего особенного»
2сегодня, 15:49
Хабиб − о бое Усмана и Шаблия: «Завтра будет очень интересное противостояние стилей и характеров»
4сегодня, 14:48
Порье заявил, что следующий бой станет последним в его карьере: «Живи или умри в этот день»
5сегодня, 14:09
Ян − о возвращении Альдо: «Удивляет, что он делает. Жозе побеждает сильных ребят»
сегодня, 13:58
Роган − о бое Аспиналла и Джонса: «Тома не испытывали на таком уровне»
3сегодня, 12:59
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
531 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
427 мая, 11:49Фото
Стример Папич о бое Усика и Фьюри: «Победа в одну калитку в самом, пожалуй, гнилом виде спорта»
19 мая, 18:40Игры
Неймар приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
818 мая, 21:12
Джеррард приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
1118 мая, 18:44Фото
EA платит бойцам UFC за использование внешности в игре в зависимости от их популярности
11 мая, 20:22Игры
Стример IShowSpeed ударил по камере после RKO от Рэнди Ортона в WWE 2K24: «Опять это дерьмо!»
14 апреля, 07:55Видео