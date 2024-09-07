Петр Ян объяснил повышенную травматичность: «Были моменты, когда я после боя три-четыре месяца ничего не делал»

Петр Ян заявил, что мог не тренироваться несколько месяцев между боями

«Частые травмы? Объяснение этому есть. Есть факты, которые мы обсуждали с ребятами, тренерами. Нужно в межсезонье тренироваться, укрепляться.

А у меня были такие моменты, что проходил поединок, и потом три-четыре месяца я практически ничего не делал. Приду раз в неделю в зал, побегать-поиграть.

Потом дают поединок, начинается сразу жесткая работа два месяца, организм не готов, и через две-три недельки что-нибудь происходит.

Нужно всегда быть в обойме, тренироваться. Сейчас я тренируюсь каждый день кроме одного выходного, стараюсь хотя бы раз в день делать какую-то работу», − сказал боец легчайшего веса UFC Петр Ян .

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Ян − о возвращении Альдо: «Удивляет, что он делает. Жозе побеждает сильных ребят»