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Рой Джонс – о Джошуа: «Он был сломлен. Если его команда не найдет выхода из этой ситуации, то нужно задуматься об уходе»

Рой Джонс советует Энтони Джошуа задуматься о завершении карьеры.

«Поражение Джошуа связано скорее с ментальной стороной вопроса. Он был фаворитом, но что-то пошло не так. Он был сломлен. Если его команда не найдет выхода из этой ситуации, то нужно задуматься об уходе», – заявил экс-абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший.

Напомним, Даниэль Дюбуа нокаутировал Энтони Джошуа в пятом раунде главного события вечера бокса в Лондоне.

О чем говорит поражение Джошуа?

Кевин Джонсон: «У Дюбуа был один шанс и он им воспользовался. Джошуа не оправится от этого удара»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
logoРой Джонс-младший
logoЭнтони Джошуа
logoбокс
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