Рой Джонс – о Джошуа: «Он был сломлен. Если его команда не найдет выхода из этой ситуации, то нужно задуматься об уходе»

Рой Джонс советует Энтони Джошуа задуматься о завершении карьеры.

«Поражение Джошуа связано скорее с ментальной стороной вопроса. Он был фаворитом, но что-то пошло не так. Он был сломлен. Если его команда не найдет выхода из этой ситуации, то нужно задуматься об уходе», – заявил экс-абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший .

Напомним, Даниэль Дюбуа нокаутировал Энтони Джошуа в пятом раунде главного события вечера бокса в Лондоне.

О чем говорит поражение Джошуа?

Кевин Джонсон: «У Дюбуа был один шанс и он им воспользовался. Джошуа не оправится от этого удара»