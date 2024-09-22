О чем говорит поражение Джошуа?

Шесть наблюдений Дениса Дорофеева.

Громкое падение суперзвезды британского бокса, за которым наблюдало почти 100 тысяч зрителей на «Уэмбли»: Энтони Джошуа без шансов проиграл Даниэлю Дюбуа , трижды побывав в нокдауне и уже в пятом раунде оказавшись в нокауте.

Для Джошуа это четвертое поражение в карьере (и второе – нокаутом), но именно оно стало самым сокрушительным. И похоронным для карьеры?

1. Джошуа ужасно подготовился к бою – он не был настолько разобранным даже в первой встрече с Усиком

Джошуа знает, что такое серьезная оппозиция: Владимир Кличко, Александр Усик, Александр Поветкин, Джозеф Паркер, Кубрат Пулев, Диллиан Уайт, Энди Руис. Причем он научился вытаскивать бои, где отдавал начало – например, как с Кличко и Поветкиным. Джошуа умело пользуется слабыми сторонами соперников и превращает их в победы.

Но с Дюбуа он провалился во всем – особенно в тайминге: не чувствовал момент, когда надо атаковать, а когда – закрываться. Трудно поверить, что олимпийский чемпион бездумно выбрасывает размашистые удары, но это так. Естественно, Дюбуа пользовался ошибками и уложил его четыре раза. Непонятно, как Джошуа готовился к титульному бою и допустил столько технического брака.

Обычно Джошуа ведет бои сфокусировано и сам ищет открытые зоны у соперников. Но в этот раз моментов сдерживания напора соперника у Джошуа было крайне мало – даже в первой встрече с Александром Усиком он показал больше остроты и опасности.

2. Можно не попасть в ритм, но нормально ли приезжать на арену за час до выхода на ринг?

Бывает, что боец выходит на ринг, но будто с выключенной головой. Бывает, что у одного соперника проходят почти все удары, а у другого – практически ничего. Бой Джошуа – Дюбуа точно подходит под эти описания, хотя разница в классе между боксерами не настолько заметная.

Есть один нюанс: Джошуа прибыл на «Уэмбли» за час до боя. Обычно в это время боксеры бинтуются и работают на лапах. Возможно, Джошуа разминался в отеле и приехал на бой уже разогретым.

Но вы можете представить, чтобы футболисты приезжали на стадион размятыми? Можете вспомнить топового боксера, который приезжал на арену за час до боя и при этом побеждал? И можно ли оправдать такое поражение стечением обстоятельств? Или это все же непрофессионализм?

3. Джошуа грамотно подбирали соперников после дилогии с Усиком, но такая селекция его погубила

До этого боя и Джошуа, и Дюбуа последний раз проигрывали Александру Усику. Что было дальше? Последние соперники Энтони Джошуа:

Крепкий середняк Джермейн Франклин;

Вышедший на коротком уведомлении 39-летний Роберт Хелениус, заменивший Диллиана Уайта;

Безударный Отто Валлин, у которого было менее трех месяцев на восстановление после поединка с Муратом Гассиевым и подготовку к Джошуа;

Фрэнсис Нганну, который вообще не боксер.

Из этих четырех боев полезным получился только 12-раундовый поединок с Джермейном Франклином в апреле-2023. Остальные три победы – впечатляющие с имиджевой точки зрения, но не с практической.

Дюбуа после Усика провел два боя, но это были конкурентные зарубы с прущим Джарреллом Миллером и неуступчивым Филипом Хрговичем, которого врач снял из-за серьезной сечки. Оба поединка сильно прокачали Дюбуа, чего не хватило Джошуа после дилогии с Усиком.

В итоге в Лондоне мы увидели, как 27-летний проспект прошелся по звезде мирового бокса. Просто потому что одному давали конкурентные бои, а второму – удобных соперников с именем, которые не оказывали особого сопротивления.

Джошуа оказался не готов к такому резкому подъему уровня оппозиции. Сейчас ему нужно один-два боя против крепких середняков, а не незамедлительный реванш с Дюбуа. Иначе Джошуа подсядет на одну лавочку к Деонтею Уайлдеру.

4. Тяжелый вес потеряет в деньгах – Джошуа был лицом тяжелого веса

Джошуа – идеально спродюсированный проект, который генерирует деньги. Он собирает полные стадионы и выбивает миллионные показатели на платных трансляциях. Такая востребованность сохранялась и после утраты поясов. Например, Тайсон Фьюри вызывал Джошуа на бой осенью-2022, но тот отказался от его условий.

Именно разочарованное лицо Фьюри после боя лучше всего отражает положение в тяжелом весе: минус одно громкое имя, на котором можно было поднять рекордные деньги. «Это стоило мне £150 млн, тупой мудак», – сказал Фьюри у ринга.

Интересно, насколько расстроился Турки Аль эш-Шейх, который явно рассчитывал на Джошуа как на одного из самых важных персонажей для продвижения фестиваля Riyadh Seasons в Саудовской Аравии?

В 2023 году Турки так же надеялся на Деонтея Уайлдера, но тот очень не вовремя закончился как боксер. Теперь тем же путем отправился Энтони Джошуа. При этом в октябре ему исполнится 35 лет – хороший возраст, чтобы продолжать карьеру в тяжах.

5. Джошуа закончился как топ-боец. Сейчас топовые проспекты легко его переедут

Джошуа всегда тяжело перемещался по рингу. Таким же он был против Дюбуа – ничего не показав, кроме встречных апперкотов. Сильная сторона Джошуа – поиск моментов, чтобы переломить ход боя. С Дюбуа это могло пройти в пятом раунде, но идти на соперника так открыто с опущенными руками (даже потрясенного) – глупость и тактическая недальновидность.

Тут два варианта: либо Джошуа сильно недооценил соперника, либо он сам переоценен. Джошуа уверенно вел первый бой с Руисом, но недооценил его в момент явного доминирования и оказался в нокауте.

С Дюбуа он вообще не перестраивался тактически, хотя это напрашивалось. Размены с опущенными руками – явно не часть смены геймплана, а импровизация. Это худшая версия Энтони Джошуа, которую мы когда-либо видели и которая проявилась в определяющий момент в карьере.

Если тренер не знает, что подсказать в углу – это полбеды. Но если боксер не знает, что в тяжелом весе надо боксировать с поднятыми руками и работать джебом с более низким соперником, то это катастрофа.

Этим Джошуа намекает, что закончился как боец. Если сейчас бросить его под Мартина Баколе, Чжана Чжилея или Филипа Хрговича, то он проиграет им так же жестко, как и Дюбуа.

6. Ментально Джошуа остался в 2019 году, когда его нокаутировал Руис. С тех пор он утратил прежнюю уверенность

Джошуа умеет готовиться к реваншам: он перебоксировал Энди Руиса и дал непростой бой Александру Усику, которому проиграл раздельным решением. Или умел. Поражение от Руиса будто оставило Джошуа в 2019-м – он потерял прежнюю уверенность и остроту. Теперь он побеждает без лишнего риска и роняет, когда соперник слишком раскрыт или измотан.

В случае с Дюбуа Джошуа оказался не готов не только тактически, но и морально. Почти весь бой он шагал назад вдоль канатов. Так же действовал в реванше с Руисом, но тогда это было частью геймплана для сдерживания на дальней дистанции.

А что он заготовил под Дюбуа? Да, Джошуа героически поднимался после нокдаунов и бил себя в грудь. Но хотел ли он победить так же сильно, как в чемпионские годы?

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Фото: Gettyimages.ru /Richard Pelham