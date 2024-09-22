Усик удивлен поражением Джошуа: «Я думал, что Энтони победит»
Александр Усик удивлен поражением Энтони Джошуа.
«Для меня это было неожиданностью, я думал, что Энтони победит», – признался чемпион мира по боксу Александр Усик.
Напомним, Даниэль Дюбуа нокаутировал Энтони Джошуа в пятом раунде главного события вечера бокса в Лондоне.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Sky Sports Boxing
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