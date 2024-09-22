Джошуа − о проигрыше Дюбуа: «Мы сделали ставку, но нам не повезло»
Энтони Джошуа прокомментировал проигрыш в бою с Даниэлем Дюбуа.
«Нужно отдать должное Даниэлю и его команде. Мы сделали ставку, но нам не повезло. Вы знаете, я готов разнести этот ринг, но мне нужно держать себя в руках, быть профессионалом и проявить уважение к оппоненту.
Я всегда говорил себе, что буду бойцом всю жизнь. Мы продолжим это делать. Сегодня у меня был резкий и быстрый соперник, я совершил много ошибок, но такова игра», − сказал боксер-тяжеловес Энтони Джошуа.
Энтони Джошуа проиграл Даниэлю Дюбуа нокаутом в пятом раунде в титульном бою за пояс IBF в тяжелом весе.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sports
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