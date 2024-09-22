Скачущий Конор – главная эмоция от нокаута Джошуа

Сидевший рядом Фьюри – в шоке.

Главная сенсация осени – поражение Энтони Джошуа от Даниэля Дюбуа в титульном бою за пояс IBF в тяжелом весе. Получилось эпично: Дюбуа трижды отправил Джошуа в нокдаун и нокаутировал в пятом раунде.

Последний (и единственный) раз Джошуа проигрывал нокаутом Энди Руису в 2019 году. Новый нокаут – шок. Ярче всех отреагировал Конор Макгрегор , который сидел рядом с Тайсоном Фьюри и скакал в зрительно зале на «Уэмбли» еще во время нокдаунов.

«Не забудьте подарить Даниэлю цветы. Большое разочарование и отличное выступление», – встретил нокаут Райан Гарсия. «Бро, я люблю бокс. Дюбуа сходит с ума», – добавил блогер Джейк Пол.

«Бой Фьюри против Джошуа еще жив, как мне кажется. Если Фьюри проиграет [Александру Усику в реванше], все еще возможно. Без вопросов», – высказался о перспективах Джошуа журналист Ариэль Хельвани.

А вы удивлены нокаутом Джошуа?

Дюбуа растоптал Джошуа за пять раундов. Большая карьера окончена?

Фото: Gettyimages.ru /Richard Pelham