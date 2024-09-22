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Хирн заявил, что у Джошуа есть право на реванш с Дюбуа: «Уверен, что Энтони воспользуется опцией»

В контракте на бой между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа есть пункт о реванше.

«После первого раунда Энтони дрался сердцем. Я так им горжусь: он не сдавался, даже когда у него подкашивались ноги.

Уверен, что Джошуа воспользуется правом на реванш, разумеется. Это был опасный бой. Энтони продолжает верить, что может победить», − сказал промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн.

Энтони Джошуа проиграл Даниэлю Дюбуа нокаутом в пятом раунде в титульном бою за пояс IBF в тяжелом весе.

Дюбуа растоптал Джошуа за пять раундов. Большая карьера окончена?

Боль дня: Джошуа три раза упал в нокдаун (или четыре?) и улетел в нокаут от Дюбуа

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sports
тяжелый вес
logoЭнтони Джошуа
logoбокс
logoЭдди Хирн
logoДаниэль Дюбуа
Джошуа - Дюбуа
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