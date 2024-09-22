Хирн заявил, что у Джошуа есть право на реванш с Дюбуа: «Уверен, что Энтони воспользуется опцией»
В контракте на бой между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа есть пункт о реванше.
«После первого раунда Энтони дрался сердцем. Я так им горжусь: он не сдавался, даже когда у него подкашивались ноги.
Уверен, что Джошуа воспользуется правом на реванш, разумеется. Это был опасный бой. Энтони продолжает верить, что может победить», − сказал промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн.
Энтони Джошуа проиграл Даниэлю Дюбуа нокаутом в пятом раунде в титульном бою за пояс IBF в тяжелом весе.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sports
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