Боль дня: Джошуа три раза упал в нокдаун (или четыре?) и улетел в нокаут от Дюбуа
Ожидали?
Сенсация на «Уэмбли». Энтони Джошуа проиграл Даниэлю Дюбуа в титульном бою за пояс IBF в тяжелом весе, хотя считался огромным фаворитом. С первых секунд Дюбуа бросился в атаку – раз за разом попадая тяжелыми ударами.
Джошуа выглядел очень медленным и терялся под прессингом молодого соперника, который легко обходил его джеб. Поэтому уже в первом раунде зевнул правую Дюбуа и упал в нокдаун – на последних секундах раунда.
Во втором раунде избиение продолжилось: Дюбуа почувствовал уязвимость соперника и охотился за нокаутом. И донес точный левый боковой в третьем раунде – снова на последних секундах. Джошуа выживал у канатов, но пропустил град ударов, из-за чего чуть не выпал с ринга.
Промоутер Эдди Хирн был в шоке – его любимчик сенсационно проигрывал. Переживал даже Александр Усик, который приехал в Лондон: его бой с Джошуа обсуждался, а вот Дюбуа он уже побеждал. В четвертом раунде Джошуа с трудом стоял на ногах и еще дважды упал от не самых тяжелых ударов Дюбуа. Но второй нокдаун рефери не принял – Джошуа рухнул от толчка.
Дюбуа не слишком вынослив, поэтому взял паузу, чем Джошуа воспользовался. В пятом раунде он восстановился: стал лучше двигаться и ринулся в атаку. Но совершил ошибку: попав по Дюбуа, он бросился добивать поплывшего соперника, но тот подловил на контратаке – ударом прямо в челюсть.
Итог – глухой нокаут Джошуа, после которого он не поднялся и ползал по настилу.
Это он вырубил Джошуа: вырос в семье из 11 детей, чуть не ослеп во время боя и бил толстого Фьюри
Фото: Gettyimages/JRichard Pelham
Джошуа, с выхода, головой где-то в другом месте был. Ничего кроме страха в глазах, обнимашек и убеганий не показал, за исключением 10 секунд, в пятом раунде, когда в себя и в судью поверил)
Отдельно хотелось бы отметить судью, таких приколов, чтобы бой продлевался на два лишних раунда я давно не видел. AJ уже даже сам падал, ждал, пока его спасут, а реф его поднимает, будто сам деньги поставил, и отправляет калечиться.
Был бы он из другой страны, давно бы уже в медиабоксе выступал бы
Проиграл всем кому можно
Победа над середняками и непрофессионалом Нганну его чуть-чуть окрылили и он решил,, что уложит спать +- полутопа без особых усилий.
Но не отрицаю версию, что Джошуа чем-то заболел или траванулся. Прям слишком жалко выглядел. Либо не тренировался вообще, но он вроде вполне дисциплинированный.