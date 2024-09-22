Боль дня: Джошуа три раза упал в нокдаун (или четыре?) и улетел в нокаут от Дюбуа

Ожидали?

Сенсация на «Уэмбли». Энтони Джошуа проиграл Даниэлю Дюбуа в титульном бою за пояс IBF в тяжелом весе, хотя считался огромным фаворитом. С первых секунд Дюбуа бросился в атаку – раз за разом попадая тяжелыми ударами.

Джошуа выглядел очень медленным и терялся под прессингом молодого соперника, который легко обходил его джеб. Поэтому уже в первом раунде зевнул правую Дюбуа и упал в нокдаун – на последних секундах раунда.

Во втором раунде избиение продолжилось: Дюбуа почувствовал уязвимость соперника и охотился за нокаутом. И донес точный левый боковой в третьем раунде – снова на последних секундах. Джошуа выживал у канатов, но пропустил град ударов, из-за чего чуть не выпал с ринга.

Промоутер Эдди Хирн был в шоке – его любимчик сенсационно проигрывал. Переживал даже Александр Усик, который приехал в Лондон: его бой с Джошуа обсуждался, а вот Дюбуа он уже побеждал. В четвертом раунде Джошуа с трудом стоял на ногах и еще дважды упал от не самых тяжелых ударов Дюбуа. Но второй нокдаун рефери не принял – Джошуа рухнул от толчка.

Дюбуа не слишком вынослив, поэтому взял паузу, чем Джошуа воспользовался. В пятом раунде он восстановился: стал лучше двигаться и ринулся в атаку. Но совершил ошибку: попав по Дюбуа, он бросился добивать поплывшего соперника, но тот подловил на контратаке – ударом прямо в челюсть.

Итог – глухой нокаут Джошуа, после которого он не поднялся и ползал по настилу.

Это он вырубил Джошуа: вырос в семье из 11 детей, чуть не ослеп во время боя и бил толстого Фьюри

Фото: Gettyimages /JRichard Pelham