Дюбуа трижды отправил Джошуа в нокдаун за четыре раунда
Энтони Джошуа упал в нокдаун в первом раунде боя с Даниэлем Дюбуа.
В Лондоне продолжается поединок за титул IBF в тяжелом весе между Даниэлем Дюбуа и Энтони Джошуа. На последних секундах первого раунда у Дюбуа зашел правый оверхэнд, после чего Джошуа оказался в нокдауне. В третьем и четвертом раунде Джошуа снова побывал в нокдауне.
Джошуа снова собрал «Уэмбли» – рекордные 96 тысяч! Да как он это делает?
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sports
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