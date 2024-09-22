Дюбуа трижды отправил Джошуа в нокдаун за четыре раунда

Энтони Джошуа упал в нокдаун в первом раунде боя с Даниэлем Дюбуа.

В Лондоне продолжается поединок за титул IBF в тяжелом весе между Даниэлем Дюбуа и Энтони Джошуа . На последних секундах первого раунда у Дюбуа зашел правый оверхэнд, после чего Джошуа оказался в нокдауне. В третьем и четвертом раунде Джошуа снова побывал в нокдауне.

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