Дюбуа наглухо вырубил Джошуа встречным с правой
Даниэль Дюбуа нокаутировал Энтони Джошуа в Лондоне.
В Лондоне завершился вечер бокса, в главном событии которого Даниэль Дюбуа победил Энтони Джошуа в бою за титул IBF в тяжелом весе.
В пятом раунде Дюбуа поймал жестким встречным ударом с правой, после чего наглухо вырубил Джошуа.
Боль дня: Джошуа три раза упал в нокдаун (или четыре?) И улетел в нокаут от Дюбуа
Это он вырубил Джошуа: вырос в семье из 11 детей, чуть не ослеп во время боя и бил толстого Фьюри
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: DAZN Boxing
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