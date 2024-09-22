Дюбуа наглухо вырубил Джошуа встречным с правой

Даниэль Дюбуа нокаутировал Энтони Джошуа в Лондоне.

В Лондоне завершился вечер бокса, в главном событии которого Даниэль Дюбуа победил Энтони Джошуа в бою за титул IBF в тяжелом весе.

В пятом раунде Дюбуа поймал жестким встречным ударом с правой, после чего наглухо вырубил Джошуа.

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