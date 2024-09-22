Дюбуа − о победе над Джошуа: «Вам все еще скучно? Я гладиатор»
Даниэль Дюбуа отреагировал на победу над Энтони Джошуа.
«Вам все еще скучно? Я гладиатор, просто остаюсь воином до самого конца. Это был долгий путь, я благодарен, что нахожусь там, где оказался.
Хочу достичь высшего уровня в этой игре и полностью раскрыть потенциал. Это были как американские горки. Сейчас настало мое время, не собираюсь останавливаться», − сказал чемпион IBF в тяжелом весе Даниэль Дюбуа, нокаутировавший Энтони Джошуа.
Дюбуа наглухо вырубил Джошуа встречным с правой
Это он вырубил Джошуа: вырос в семье из 11 детей, чуть не ослеп во время боя и бил толстого Фьюри
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sports
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