Абубакар Нурмагомедов выложил фото с интервью: «Документалка о Махачеве скоро на «Нетфликсе»
Абубакар Нурмагомедов сказал, что «Нетфликс» снимает документалку об Исламе Махачеве.
«Документальный фильм про Ислама Махачева скоро на «Нетфликсе», − подписал фото с интервью со своим участием экс-боец UFC Абубакар Нурмагомедов.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Абубакара Нурмагомедова
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