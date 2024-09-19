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Евлоев ответил Лопесу: «Дэн Иге чуть не побил тебя, зачем врешь, что вызывал меня?»

Мовсар Евлоев заявил, что не получал предложения подраться с Диего Лопесом.

«Эй, Дэн Иге чуть не побил тебя пару месяцев назад. Зачем ты врешь, что вызывал меня? В следующий раз, когда мы встретимся, я сделаю тебе нормальную стрижку, потому что твой барбер очень плох», − написал в соцсетях полулегковес UFC Мовсар Евлоев.

Евлоев вызвал Лопеса на бой, Диего ответил: «У тебя был шанс, но теперь ты наблюдаешь за уходящим автобусом»

Стерлинг выбыл из боя с Мовсаром Евлоевым из-за травмы: «Медики UFC посоветовали мне сняться»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Мовсара Евлоева
полулегкий вес
logoUFC
logoMMA
logoМовсар Евлоев
logoДиего Лопес
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