Евлоев ответил Лопесу: «Дэн Иге чуть не побил тебя, зачем врешь, что вызывал меня?»

Мовсар Евлоев заявил, что не получал предложения подраться с Диего Лопесом.

«Эй, Дэн Иге чуть не побил тебя пару месяцев назад. Зачем ты врешь, что вызывал меня? В следующий раз, когда мы встретимся, я сделаю тебе нормальную стрижку, потому что твой барбер очень плох», − написал в соцсетях полулегковес UFC Мовсар Евлоев .

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