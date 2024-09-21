Брайс Митчелл хочет драться с Евлоевым: «Людям нужен мой бой с Мовсаром»
Брайс Митчелл вызвал Мовсара Евлоева на бой.
«Если Алджо не захочет драться с Евлоевым через пару месяцев, чтобы подготовиться еще лучше, а UFC кто-то потребуется, то я − тот самый чувак.
Более интересного соперника не найти. Кого вы еще можете подобрать для Евлоева, чтобы собрать солдаут? Людям нужен мой бой с Мовсаром», − сказал полулегковес UFC Брайс Митчелл.
Жан Силва предложил Евлоеву дату: «Я не могу драться на UFC 307, поэтому предлагаю UFC 309»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: The Schmo
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