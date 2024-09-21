Брайс Митчелл хочет драться с Евлоевым: «Людям нужен мой бой с Мовсаром»

Брайс Митчелл вызвал Мовсара Евлоева на бой.

«Если Алджо не захочет драться с Евлоевым через пару месяцев, чтобы подготовиться еще лучше, а UFC кто-то потребуется, то я − тот самый чувак.

Более интересного соперника не найти. Кого вы еще можете подобрать для Евлоева , чтобы собрать солдаут? Людям нужен мой бой с Мовсаром», − сказал полулегковес UFC Брайс Митчелл .

Жан Силва предложил Евлоеву дату: «Я не могу драться на UFC 307, поэтому предлагаю UFC 309»