Лопес − Евлоеву: «Брат, с момента нашего боя я победил пять раз и обогнал тебя в рейтинге»

Диего Лопес объяснил Мовсару Евлоеву, почему не хочет драться с ним.

«Брат, после моей первой победы в UFC я вызывал тебя. Тебя оправдывало, что ты был выше в рейтинге, но с тех пор у меня набралось пять побед.

Ты же в это время подрался всего один раз. Теперь я выше тебя в рейтинге. А еще ты никого не финишировал», − написал в соцсетях полулегковес UFC Диего Лопес .

Евлоев вызвал Лопеса на бой, Диего ответил: «У тебя был шанс, но теперь ты наблюдаешь за уходящим автобусом»

Евлоев ответил Лопесу: «Дэн Иге чуть не побил тебя, зачем врешь, что вызывал меня?»