Жан Силва предложил Евлоеву дату: «Я не могу драться на UFC 307, поэтому предлагаю UFC 309»

Жан Силва предложил Мовсару Евлоеву подраться на UFC 309.

«Евлоев, я знаю, что твой бой сорвался, так что вызов принят. Но у меня не получится подраться 6 октября, сотрудники UFC и мой врач не допустят меня.

Но 17 ноября, если ты согласен, мы можем устроить битву на турнире Джона Джонса. Ты в деле?

Мовсар, я хочу этого боя, ты хочешь этого боя, все хотят это увидеть. Эй, UFC, давайте организуем это.

17 ноября в Нью-Йорке произойдет битва. Господь принесет еще одну жертву. Увидимся там», − сказал полулегковес UFC Жан Силва .

Напомним, что на турнире UFC 307 Мовсар Евлоев должен был подраться с Алджамейном Стерлингом, который вылетел из-за травмы.

Жан Силва вызвал Евлоева на бой, Мовсар ответил: «Ты опаснее Стерлинга, но я подерусь с тобой»

Мовсар Евлоев: «Подерусь с любым. Звоните в UFC, если вам интересно»