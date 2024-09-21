Жан Силва предложил Евлоеву дату: «Я не могу драться на UFC 307, поэтому предлагаю UFC 309»
«Евлоев, я знаю, что твой бой сорвался, так что вызов принят. Но у меня не получится подраться 6 октября, сотрудники UFC и мой врач не допустят меня.
Но 17 ноября, если ты согласен, мы можем устроить битву на турнире Джона Джонса. Ты в деле?
Мовсар, я хочу этого боя, ты хочешь этого боя, все хотят это увидеть. Эй, UFC, давайте организуем это.
17 ноября в Нью-Йорке произойдет битва. Господь принесет еще одну жертву. Увидимся там», − сказал полулегковес UFC Жан Силва.
Напомним, что на турнире UFC 307 Мовсар Евлоев должен был подраться с Алджамейном Стерлингом, который вылетел из-за травмы.
Жан Силва вызвал Евлоева на бой, Мовсар ответил: «Ты опаснее Стерлинга, но я подерусь с тобой»
Мовсар Евлоев: «Подерусь с любым. Звоните в UFC, если вам интересно»
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