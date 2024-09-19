Жан Силва вызвал Евлоева на бой, Мовсар ответил: «Ты опаснее Стерлинга, но я подерусь с тобой»
Мовсар Евлоев принял вызов Жана Силвы подраться.
Ранее полусредневес UFC Гилберт Бернс предложил промоушену организовать бой Мовсара Евлоева и Жана Силвы, на что Силва отреагировал: «Погнали».
«Многие люди говорят в интернете, что хотят драться со мной. Но если ты действительно этого хочешь, то позвони в UFC.
Я подерусь с тобой. Просто сделай 66 кг, и мы это сделаем. Я знаю, что ты опаснее Стерлинга, но мне нужно победить всех, чтобы стать чемпионом», − ответил на слова Силвы полулегковес UFC Мовсар Евлоев.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Мовсара Евлоева
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