Белал − о тренировках с Хабибом: «Он заказывал себе кофе, когда лежал на мне»

Белал Мухаммад рассказал, как Хабиб Нурмагомедов доминировал над ним на тренировках.

«Когда ты тренируешься с Хабибом , то становится как-то неловко. Он просто убивает тебя. Вот он лежит на мне, почти поймал меня на кимуру, заказывая одновременно с этим себе кофе», − сказал чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад .

Мухаммад − о конфликте с Эдвардсом: «Обычно после боя не бью лежачего, но не Леона»

Белал – о Рахмонове: «UFC не хочет выставлять Рахмонова против Усмана, поскольку боится, что Шавкат проиграет. У него много проблем в обороне»