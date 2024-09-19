Белал − о тренировках с Хабибом: «Он заказывал себе кофе, когда лежал на мне»
Белал Мухаммад рассказал, как Хабиб Нурмагомедов доминировал над ним на тренировках.
«Когда ты тренируешься с Хабибом, то становится как-то неловко. Он просто убивает тебя. Вот он лежит на мне, почти поймал меня на кимуру, заказывая одновременно с этим себе кофе», − сказал чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад.
Мухаммад − о конфликте с Эдвардсом: «Обычно после боя не бью лежачего, но не Леона»
Белал – о Рахмонове: «UFC не хочет выставлять Рахмонова против Усмана, поскольку боится, что Шавкат проиграет. У него много проблем в обороне»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Деметриуса Джонсона
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