Чимаев − о заочном конфликте с Хабибом: «Мне не нравились сравнения, и я близко воспринял, когда сказали, что он меня размажет»

Хамзат Чимаев объяснил причину разногласий с Хабибом Нурмагомедовым.

«Сейчас такие вопросы Шаре Буллету задают про меня, а в начале моей карьеры меня спрашивали о Хабибе: «Подрался бы с ним?» Конечно, мы бы никогда не подрались, это разные весовые категории, разные габариты. И Хабиб тогда завершил карьеру. Когда я заскочил в UFC, меня сравнивали с Хабибом. Когда это происходит, то говорят: «О, он как Хабиб». А это мои достижения, а у Хабиба есть свои.

Каждому бойцу хочется свою историю, так что бывает неприятно, когда так сравнивают. И поэтому близко воспринял, когда мне сказали, что Хабиб меня размажет, поэтому я тогда сказал: «Если Хабиб захочет попробовать, то я его размажу». И тогда фразу вырвали из контекста, создали шумиху, будто бы я хотел его размазать», − сказал средневес UFC Хамзат Чимаев .

Чимаев заявил, что у него есть только российский паспорт: «Мне его хватает, я с ним ездил в США, Европу и Англию»