Мераб − о следующем сопернике: «Я человек компании. Подерусь с любым, кого мне даст UFC»

Мераб Двалишвили заявил, что готов драться с любым соперником.

«Ребята, мы вас услышали. Я человек компании. Кого бы UFC ни поставили передо мной, подерусь с любым.

Все как всегда, даже если я считаю, что этот боец не заслуживает шанса. погнали», − написал в соцсетях чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили .

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