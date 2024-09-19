Мераб − о следующем сопернике: «Я человек компании. Подерусь с любым, кого мне даст UFC»
Мераб Двалишвили заявил, что готов драться с любым соперником.
«Ребята, мы вас услышали. Я человек компании. Кого бы UFC ни поставили передо мной, подерусь с любым.
Все как всегда, даже если я считаю, что этот боец не заслуживает шанса. погнали», − написал в соцсетях чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Мераба Двалишвили
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