Тренер О’Мэлли объяснил перепалку с Мерабом: «Это были игры разума, а не неспортивное поведение»
Тим Уэлч объяснил конфликт с Мерабом Двалишвили во время боя с Шоном О’Мэлли.
«Видимо, Мераб ожидал этого, но я не собирался выкрикивать. Удивительно, как сильно волновался Мераб, его эмоции вышли из-под контроля.
Но это не имело значения. Я бы не сказал, что вел себя неспортивно. Это были небольшие игры разума. Люди иногда забывают, что это бой.
Мераб дрался с моим близким другом, пытался избить его. Если у меня есть шанс на такое, я сделаю это. Если это может помочь победить, то я сделаю это», − сказал тренер Шона О’Мэлли Тим Уэлч.
Двалишвили – о перепалке с командой О’Мэлли в начале боя: «Они меня провоцировали и отвлекали. Позор тому, насколько они неуважительны»
Шон О’Мэлли: «Урон в бою с Мерабом? Я больше пострадал, избивая задницу Веры»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Тима Уэлча
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