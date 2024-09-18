Тренер О’Мэлли объяснил перепалку с Мерабом: «Это были игры разума, а не неспортивное поведение»

Тим Уэлч объяснил конфликт с Мерабом Двалишвили во время боя с Шоном О’Мэлли.

«Видимо, Мераб ожидал этого, но я не собирался выкрикивать. Удивительно, как сильно волновался Мераб, его эмоции вышли из-под контроля.

Но это не имело значения. Я бы не сказал, что вел себя неспортивно. Это были небольшие игры разума. Люди иногда забывают, что это бой.

Мераб дрался с моим близким другом, пытался избить его. Если у меня есть шанс на такое, я сделаю это. Если это может помочь победить, то я сделаю это», − сказал тренер Шона О’Мэлли Тим Уэлч.

Двалишвили – о перепалке с командой О’Мэлли в начале боя: «Они меня провоцировали и отвлекали. Позор тому, насколько они неуважительны»

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