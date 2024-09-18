Вера − о проигрыше О’Мэлли Мерабу: «Если бы Шон попал по нему в начале боя, все могло пойти иначе»
«Я действительно думаю, что если бы Шон попал по Мерабу в начале боя, то все могло пойти иначе. Сехудо и Мораес потрясли Мераба, но Шон не смог по нему попасть.
Мераб умеет делать рывки, так что по нему трудно попасть так, чтобы он упал. С ним приходится драться.
Когда Конор вставал из-под Мендеса, он каждый раз оказывался прямо перед ним, а между Мерабом и О’Мэлли сохранялась дистанция, так что, возможно, это нарушило ритм Шона.
А Мераб просто мог продолжать валить его и валить. Но это был отличный бой, поздравляю нового чемпиона», − сказал боец легчайшего веса UFC Марлон Вера.
Напомним, что Мераб Двалишвили победил Шона О’Мэлли единогласным решением судей и стал чемпионом UFC в легчайшем весе.
Двалишвили – о перепалке с командой О’Мэлли в начале боя: «Они меня провоцировали и отвлекали. Позор тому, насколько они неуважительны»
Шон О’Мэлли: «Вероятно, не буду драться 9-10 месяцев. Может быть, даже год»
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