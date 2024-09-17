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Шон О’Мэлли: «Срочные новости передает атлетическая комиссия штата Шуга: Шон выиграл два из последних трех раундов!»

Шон О’Мэлли пошутил о поражении Мерабу Двалишвили.

«Срочные новости передает атлетическая комиссия штата Шуга: Шон выиграл два из последних трех раундов! Бой перевернулся – Шуга победил!» – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли.

Напомним, О’Мэлли единогласным решением проиграл Мерабу Двалишвили в главном событии UFC 306.

Судейские карточки О’Мэлли – Двалишвили: двое судей отдали Шону третий раунд

Безумное шоу UFC на $20 млн в «Сфере». Как это выглядело?

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Шона О’Мэлли
logoUFC
logoMMA
logoШон О'Мэлли
logoМераб Двалишвили
UFC 306
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