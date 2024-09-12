Шон О’Мэлли: «Умар заслужил титульник больше, чем Двалишвили. Я так не думаю, просто хочу позлить Мераба»
Шон О’Мэлли пошутил над Мерабом Двалишвили перед боем на UFC 306.
«Я скажу так, чтобы из этого вырезали отдельный ролик и показали Мерабу. Думаю, Мераб это увидит. Считаю, что Умар больше заслуживает титульника, чем Двалишвили.
Я в реальности так не думаю, но Мераб, увидев это, будет в ярости. У него есть какая-то проблема с Умаром. Мераба просто спросили о нем, а он ушел с интервью», − сказал чемпион UFC Шон О’Мэлли, который в ночь на 15 сентября подерется с Мерабом Двалишвили.
Мераб − об Умаре: «Этот легкий бой для меня. Буду доминировать над ним»
О’Мэлли − о Стерлинге и Мерабе: «Не знаю, дружат ли они вообще. Они оба хотели драться со мной»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC
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