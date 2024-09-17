Шон О’Мэлли: «Урон в бою с Мерабом? Я больше пострадал, избивая задницу Веры»
Шон О’Мэлли признался, что не сильно пострадал в поединке с Мерабом Двалишвили.
«Урон? Нет, могло бы быть и хуже. Я больше пострадал, когда избивал задницу Марлона Веры», – заявил экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли.
Обновление рейтингов UFC: Двалишвили дебютировал в P4P, О’Мэлли потерял семь позиций, Шевченко стала лучшей среди женщин
Шон О’Мэлли: «Срочные новости передает атлетическая комиссия штата Шуга: Шон выиграл два из последних трех раундов!»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Suga Sean O’Malley
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