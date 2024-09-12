Мераб − об Умаре: «Этот легкий бой для меня. Буду доминировать над ним»

Мераб Двалишвили уверен в победе над Умаром Нурмагомедовым.

«Сейчас у меня будет сложный соперник в лице Шона, я сфокусирован на нем и, даст Бог, после победы над ним я подерусь с любым, кого даст UFC.

Если это будет Умар, то прекрасно. Я и моя команда подготовимся, а наш бой станет легким для меня. Этот поединок не проблема. Собираюсь доминировать над Умаром », − сказал боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили , который в ночь на 15 сентября подерется с Шоном О’Мэлли.

Мераб − о бое с О’Мэлли: «Я способен нокаутировать его, а он может попробовать проход в две ноги»