Александра Усика задержали в аэропорту Кракова из-за недопуска на рейс сопровождавшего его лица (промоутер Андрей Василевский)

Александра Усика задержали в аэропорту Кракова из-за недопуска на рейс сопровождавшего его лица.

По словам польского промоутера Андрея Василевского, которому об инциденте рассказал менеджер Усика Александр Красюк , боксер приехал на машине из Киева в Краков и оттуда планировал лететь в Испанию, чтобы начать подготовительный лагерь к бою с Тайсоном Фьюри.

При этом, как пишет польский портал Onet, сопровождавшее Усика лицо по неназванным причинам не допустили на рейс. Усик начал из-за этого возмущаться и отказался лететь один. После этого обоих задержали.

Позже Красюк сообщил, что Александра Усика отпустили, и назвал произошедшее недоразумением.

Усика задержали в аэропорту Кракова. Что происходит?