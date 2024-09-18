Александра Усика задержали в аэропорту Кракова из-за недопуска на рейс сопровождавшего его лица (промоутер Андрей Василевский)
Александра Усика задержали в аэропорту Кракова из-за недопуска на рейс сопровождавшего его лица.
По словам польского промоутера Андрея Василевского, которому об инциденте рассказал менеджер Усика Александр Красюк, боксер приехал на машине из Киева в Краков и оттуда планировал лететь в Испанию, чтобы начать подготовительный лагерь к бою с Тайсоном Фьюри.
При этом, как пишет польский портал Onet, сопровождавшее Усика лицо по неназванным причинам не допустили на рейс. Усик начал из-за этого возмущаться и отказался лететь один. После этого обоих задержали.
Позже Красюк сообщил, что Александра Усика отпустили, и назвал произошедшее недоразумением.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
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