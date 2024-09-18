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МИД Украины выразит официальный протест Польше из-за задержания Александра Усика в аэропорту Кракова

«По поручению министра [иностранных дел] Андрея Сибиги, генконсул Украины в Кракове уже срочно выехал в аэропорт. Министр поручил генконсулу выразить протест и возмущение таким отношением [к спортсмену]», – заявил пресс-секретарь ведомства Георгий Тихий, чьи слова приводит РБК-Украина.

Ранее Александра Усика задержали в аэропорту Кракова. Жена Усика Екатерина в соцсетях рассказала, что «ничего криминального» и позже «Александр все объяснит».

Усика задержали в аэропорту Кракова. Что происходит?

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
logoАлександр Усик
logoбокс
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