МИД Украины выразит официальный протест Польше из-за задержания Александра Усика в аэропорту Кракова

«По поручению министра [иностранных дел] Андрея Сибиги, генконсул Украины в Кракове уже срочно выехал в аэропорт. Министр поручил генконсулу выразить протест и возмущение таким отношением [к спортсмену]», – заявил пресс-секретарь ведомства Георгий Тихий, чьи слова приводит РБК-Украина.

Ранее Александра Усика задержали в аэропорту Кракова. Жена Усика Екатерина в соцсетях рассказала , что «ничего криминального» и позже «Александр все объяснит».

Усика задержали в аэропорту Кракова. Что происходит?