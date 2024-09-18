Александра Усика задержали в аэропорту Кракова за превышение скорости (Baza)

По информации Baza со ссылкой на украинские медиа, накануне задержания Александр Усик «летел на люксовой машине, существенно превышая разрешенную скорость».

Ранее борец и депутат Верховной Рады Жан Беленюк сообщил о задержании Усика в аэропорту Кракова и показал кадры, на которых боксера уводят в наручниках.

Жена Усика Екатерина в соцсетях рассказала , что «ничего криминального» и позже «Александр все объяснит».

Усика задержали в аэропорту Кракова. Что происходит?