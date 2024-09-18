Александра Усика задержали в аэропорту Кракова за превышение скорости (Baza)
По информации Baza со ссылкой на украинские медиа, накануне задержания Александр Усик «летел на люксовой машине, существенно превышая разрешенную скорость».
Ранее борец и депутат Верховной Рады Жан Беленюк сообщил о задержании Усика в аэропорту Кракова и показал кадры, на которых боксера уводят в наручниках.
Жена Усика Екатерина в соцсетях рассказала, что «ничего криминального» и позже «Александр все объяснит».
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
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